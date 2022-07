Il superyacht di David Beckham e famiglia in vacanza nel Mediterraneo

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 27 luglio 2022)e sua moglie Victoria si stanno godendo la più dorata delle vacanze estive nel. L'ex calciatore del Manchester ora dirigente sportivo e la Posh Spice sono appena sbarcati in Costa Azzurra, a bordo di undai sogni. Un particolare dopo l'altro lo stanno mostrando sui social, cominciando da una video diappena uscito dall'acqua, a Positano, che ha fatto andare in visibilio milioni di fan. Saint-Tropez,marito galante, aiuta la moglie Victoria a salire sul gommone prendendola in braccioand Victorialeaving Ernesto Bertarelli Beach House with Cruz and Tana Holding in Saint Tropez South of France on July 23, 2022. Photo by ABACAPRESS.COM ABACA / ...