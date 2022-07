“Il settembre del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi”, pronta la terza edizione (Di mercoledì 27 luglio 2022) Per il terzo anno consecutivo il mese di settembre diventa “Il settembre del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi”. 5 fine settimana interamente dedicati alle eccellenze enogastronomiche di Scanzorosciate, durante i quali sarà possibile vivere esperienze indimenticabili presso le cantine e le aziende agricole, assaporare i pregiati vini del territorio, primo fra tutti il rinomato Moscato di Scanzo, oltre che gustare le proposte a km0 di ristoranti, agriturismi, pasticcerie e gelaterie locali. Anche quest’anno prudenzialmente, per ragioni sanitarie, si è preferito infatti implementare l’edizione del “settembre del Moscato di Scanzo e dei sapori ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 27 luglio 2022) Per il terzo anno consecutivo il mese didiventa “Ildeldie dei”. 5 fine settimana interamente dedicati alle eccellenze enogastronomiche dirosciate, durante i quali sarà possibile vivere esperienze indimenticabili presso le cantine e le aziende agricole, assaporare i pregiati vini del territorio, primo fra tutti il rinomatodi, oltre che gustare le proposte a km0 di ristoranti, agriturismi, pasticcerie e gelaterie locali. Anche quest’anno prudenzialmente, per ragioni sanitarie, si è preferito infatti implementare l’del “deldie dei...

