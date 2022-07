Il Settebello vince la World League, Usa ko in finale (Di mercoledì 27 luglio 2022) STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – Il Settebello ha vinto la World League di pallanuoto, la prima della sua storia dopo tre argenti. Nella finale disputata nella piscina Kibitzenau di Strasburgo, la squadra del ct Alessandro Campagna ha battuto 13-9gli Stati Uniti. Questi i parziali: 1-2, 3-2, 6-1, 3-4. Il match ha preso la svolta verso l'Italia nel terzo periodo, con gli azzurri che hanno dominato e chiuso sul 6-1 scavando il solco, ampliato all'inizio dell'ultimo periodo da Marziali e Di Somma che hanno firmato il +7 (12-5). Gli Stati Uniti hanno avuto una reazione d'orgoglio segnando quattro reti di fila (12-9), ma Presciutti ha messo in porta la rete del definitivo 13-9. In precedenza, la Spagna si era aggiudicata la finale per ilterzo battendo i padroni di casa della Francia per 11-8.“Complimenti a ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022) STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – Ilha vinto ladi pallanuoto, la prima della sua storia dopo tre argenti. Nelladisputata nella piscina Kibitzenau di Strasburgo, la squadra del ct Alessandro Campagna ha battuto 13-9gli Stati Uniti. Questi i parziali: 1-2, 3-2, 6-1, 3-4. Il match ha preso la svolta verso l'Italia nel terzo periodo, con gli azzurri che hanno dominato e chiuso sul 6-1 scavando il solco, ampliato all'inizio dell'ultimo periodo da Marziali e Di Somma che hanno firmato il +7 (12-5). Gli Stati Uniti hanno avuto una reazione d'orgoglio segnando quattro reti di fila (12-9), ma Presciutti ha messo in porta la rete del definitivo 13-9. In precedenza, la Spagna si era aggiudicata laper ilterzo battendo i padroni di casa della Francia per 11-8.“Complimenti a ...

Eurosport_IT : IL SETTEBELLO VINCE LA WORLD LEAGUE ???????? Italia vs Usa finisce 13-9!! Gli azzurri vincono per la prima volta la Wo… - ItaliaTeam_it : ????????????????! ?? A Strasburgo il Settebello batte gli Stati Uniti e vince la World League! È la prima della storia… - sportface2016 : +++Il #Settebello vince la #WorldLeague di #pallanuoto per la prima volta nella sua storia: l'#Italia di Campagna b… - Agricolturabio1 : RT @ItaliaTeam_it: ????????????????! ?? A Strasburgo il Settebello batte gli Stati Uniti e vince la World League! È la prima della storia #ItaliaTe… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Il Settebello vince la World League, Usa ko in finale - -