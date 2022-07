Il Senato dice di no alla parità di genere nel linguaggio istituzionale. Divampa la polemica. PD contro Fratelli d’Italia (Di mercoledì 27 luglio 2022) No alla “parità di genere” nel linguaggio istituzionale del Senato. L’aula di palazzo Madama respinge la modifica proposta al regolamento dal Movimento 5 stelle per adottare la differenza di genere nella comunicazione istituzionale scritta. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 27 luglio 2022) Nodi” neldel. L’aula di palazzo Madama respinge la modifica proposta al regolamento dal Movimento 5 stelle per adottare la differenza dinella comunicazionescritta. L'articolo .

