(Di mercoledì 27 luglio 2022) Illadinel. L’Aula di Palazzo Madama ha respinto l’emendamento della senatrice grillina Maiorino. Che chiedeva la possibilità di adottare la differenza dinella comunicazione istituzionale scritta. Votata a scrutinio segreto, la proposta ha ottenuto solo 152 voti favorevoli, non sufficienti a raggiungere la maggioranza assoluta necessaria Molte le contestazioni procedurali in Aula. Soprattutto da parte dei 5Stelle. Urla e accuse. Ma la presidente Casellati ha tagliato corto definendo le proteste “pretestuose e inaccettabili”. IlladinelLa ...

fattoquotidiano : Il Senato boccia la parità di genere nelle comunicazioni istituzionali. M5s: “Fdi ha chiesto voto segreto, è misogi… - SecolodItalia1 : Il Senato boccia la parità di genere nel linguaggio ufficiale. Sinistra a lutto. FdI: “Basta ideologismi”… - IMBURBE_RITO : RT @lauraboldrini: La destra al Senato boccia l'introduzione del femminile per i ruoli istituzionali delle donne, altra forma di discrimina… - Maurizincazzato : Il Senato boccia la parità di genere nel linguaggio istituzionale - edavid57edavid : RT @repubblica: Parita' di genere, FdI chiede lo scrutinio segreto e il Senato boccia il 'linguaggio inclusivo'. Il Pd insorge https://t.co… -

... già approvata alla Camera ma non ancora al. Ecco perché la crisi in atto ha molto a che ... Leggi anche Ergastolo ostativo, l'Accademia va oltre equalsiasi forma di ergastolo Ergastolo, ...L'Aulal'emendamento M5s che chiedeva l'inserimento del linguaggio inclusivo nel ...In Senato è stato bocciato un emendamento per introdurre nel Regolamento di Palazzo Madama la parità di genere nel linguaggio ufficiale. L’emendamento era stato presentato dal MoVimento 5 Stelle, dall ...La proposta della senatrice pentastellata Maiorino che puntava a introdurre nel Regolamento "l'utilizzo di un linguaggio inclusivo" è stata votata a scrutinio segreto e ha ottenuto nell'aula di Palazz ...