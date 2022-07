Il segreto per farli sembrare lussuosi (Di mercoledì 27 luglio 2022) Una sentenza della scolastica medievale recita «la virtù sta nel mezzo». E anche se in epoca rinascimentale non c’era nemmeno l’ombra dei bermuda come li conosciamo adesso, il detto si adatta alla perfezione ai pantaloni né lunghi né corti per eccellenza. Il modello su cui puntano gli stilisti nell’Estate 2022? Quello più equilibrato: al ginocchio, in lino naturale. Un pezzo forte del guardaroba di stagione, da abbinare in mille modi diversi – a partire da quello che non ti aspetti. Un dettaglio dei bermuda in lino dalla sfilata di Salvatore Ferragamo PE22 (Photo: Imaxtree). Leggi anche › Il look del giorno, come rendere femminili i bermuda. L’abbinamento tomboy da copiare Dove li abbiamo visti Gli shorts più equilibrati per lunghezza, proporzioni, silhouette. Non è un caso che i ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 27 luglio 2022) Una sentenza della scolastica medievale recita «la virtù sta nel mezzo». E anche se in epoca rinascimentale non c’era nemmeno l’ombra dei bermuda come li conosciamo adesso, il detto si adatta alla perfezione ai pantaloni né lunghi né corti per eccellenza. Il modello su cui puntano gli stilisti nell’Estate 2022? Quello più equilibrato: al ginocchio, in lino naturale. Un pezzo forte del guardaroba di stagione, da abbinare in mille modi diversi – a partire da quello che non ti aspetti. Un dettaglio dei bermuda in lino dalla sfilata di Salvatore Ferragamo PE22 (Photo: Imaxtree). Leggi anche › Il look del giorno, come rendere femminili i bermuda. L’abbinamento tomboy da copiare Dove li abbiamo visti Gli shorts più equilibrati per lunghezza, proporzioni, silhouette. Non è un caso che i ...

