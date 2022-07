Il ruolo di SuperMario nei prossimi tre mesi Il mosaico di Fusi

Leggi su formiche

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Era prevedibile ma fa lo stesso impressione quella sorta di albagia che, ad appena pochi giorni dallo scioglimento delle Camere, spinge i partiti a considerare il governo Draghi come un capitolo del passato remoto, non da ripudiare ma semplicemente da rimuovere. Stupisce la voglia di seppellire politicamentementre è ancora vivo sia politicamente oltre che istituzionalmente. Il suo governo è, infatti, in carica “per il disbrigo degli affari correnti”, come vuole la formula usata dal Quirinale, e si tratta di affari non così trascurabili: ne è esempio il decreto Aiuti sul quale si stanno concentrando sia gli sforzi del presidente del Consiglio, sia le frecce acuminate sotto forma di emendamenti visto che adesso la fiducia è impossibile, dei partiti che formavano la ex maggioranza. Per non parlare della prossima nota di aggiornamento al Def. Anche quelli che ...