Il risiko cinese nel Mediterraneo

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Alla luce della sempre maggiore presenzanele della crescente rivalità tra Cina e Stati Uniti, ricercatori provenienti da tutta la regione si sono riuniti per una tavola rotonda presieduta dal direttore del ChinaMed Project, Enrico Fardella (John Cabot University), durante la sedicesima edizione della TOChina Summer School. Due i temi al centro della discussione: lo stato attuale dei rapporti tra i Paesi delallargato e Pechino, e la posizione assunta dai Paesi della regione di fronte alle relazioni sempre più difficili fra Cina e Stati Uniti. Secondo Aelius Parchami (Royal Military Academy Sandhurst), le relazioni tra Cina e Iran sono di fatto superficiali e ambigue date le sostanziali differenze ideologiche ed il ruolo “scomodo” giocato dagli Stati Uniti. Queste differenze rimangono nonostante ...

Secondo Bonanno, la Cina e la sua diplomazia assertiva nel Mar Meridionale, nell'Himalaya e nello Stretto di Taiwan potrebbero dare la spinta necessaria ai paesi dell'Indo - Pacifico per ...Solo il 17% della domandadi semiconduttori è stata soddisfatta dalla produzione in Cina e solo il 7% da società cinesi. È probabile che queste cifre aumentino, ma il fatto resta che la Cina ... Usa-Cina, ecco il risiko sui semiconduttori Da dove nasce la corsa all'Indo-Pacifico e dove può finire Spunti da una lezione del prof. Gianluca Bonanno (Kyoto University) ...La Cina è stato il più grande acquirente mondiale di apparecchiature per la produzione di semiconduttori sia nel 2020 che nel 2021 ...