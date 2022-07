Il Registro Pubblico delle Opposizioni ci "salverà" dai call center? (Di mercoledì 27 luglio 2022) Un’attesa infinita, un percorso pieno d’ostacoli ma finalmente da oggi è possibile iscrivere i numeri di cellulare al nuovo Registro Pubblico delle Opposizioni. Per chi non lo conoscesse, il RPO – il Registro delle Opposizioni – permette agli iscritti di annullare i consensi alla pubblicità rilasciati in precedenza, tranne quelli con i gestori delle proprie utenze (ossia quelli con cui hai contratti continuativi, per esempio del settore telefonico ed energetico) e quelli che si autorizzeranno dopo l’iscrizione al Registro. L’iscrizione al RPO, per dirla in poche parole, impedisce da parte degli operatori il trattamento dei dati personali per l’invio di materiale pubblicitario, la vendita diretta, la comunicazione commerciale o ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 27 luglio 2022) Un’attesa infinita, un percorso pieno d’ostacoli ma finalmente da oggi è possibile iscrivere i numeri di cellulare al nuovo. Per chi non lo conoscesse, il RPO – il– permette agli iscritti di annullare i consensi alla pubblicità rilasciati in precedenza, tranne quelli con i gestoriproprie utenze (ossia quelli con cui hai contratti continuativi, per esempio del settore telefonico ed energetico) e quelli che si autorizzeranno dopo l’iscrizione al. L’iscrizione al RPO, per dirla in poche parole, impedisce da parte degli operatori il trattamento dei dati personali per l’invio di materiale pubblicitario, la vendita diretta, la comunicazione commerciale o ...

