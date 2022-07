Il Registro delle opposizioni si apre ai cellulari, ma si rischia di passare dalla padella alla brace (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il Registro pubblico delle opposizioni è un servizio pubblico istituito per offrire agli utenti la possibilità di tutelarsi rifiutando che il proprio numero di telefono e l’indirizzo di casa vengano usati per fini di marketing. Il Registro è operativo per i numeri fissi e gli indirizzi postali dal 2011, ed è gestito dalla Fondazione Bordoni sotto la supervisione del MISE, il Ministero dello Sviluppo economico. A seguito delle ultime modifiche normative la possibilità di iscriversi al Registro è stata estesa, dal 27 luglio, anche ai numeri di telefonia mobile. E, da oggi, dopo una suspense durata diversi giorni, che aveva visto il sito del Registro “work in progress”, una giovane donna dai lineamenti angelici, su sfondo azzurro (che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022) Ilpubblicoè un servizio pubblico istituito per offrire agli utenti la possibilità di tutelarsi rifiutando che il proprio numero di telefono e l’indirizzo di casa vengano usati per fini di marketing. Ilè operativo per i numeri fissi e gli indirizzi postali dal 2011, ed è gestitoFondazione Bordoni sotto la supervisione del MISE, il Ministero dello Sviluppo economico. A seguitoultime modifiche normative la possibilità di iscriversi alè stata estesa, dal 27 luglio, anche ai numeri di telefonia mobile. E, da oggi, dopo una suspense durata diversi giorni, che aveva visto il sito del“work in progress”, una giovane donna dai lineamenti angelici, su sfondo azzurro (che ...

