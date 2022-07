Il registro che ti permette di sfuggire al telemarketing selvaggio (Di mercoledì 27 luglio 2022) AGI - Parte da oggi il nuovo registro pubblico delle opposizioni (Rpo) al telemarketing selvaggio che semplifica le procedure per i cittadini che intendono tutelare la propria privacy da attività promozionali invasive e indesiderate. In particolare, viene estesa ai numeri di telefono cellulare la possibilità di iscrizione all'Rpo - già prevista per il telefono fisso e l'indirizzo postale - annullando così i consensi all'utilizzo dei dati da parte degli operatori, i quali saranno obbligati a consultare periodicamente il registro e comunque prima dell'avvio di ogni campagna pubblicitaria. Si tratta di un servizio pubblico e gratuito per tutti i cittadini che una volta iscritti negli elenchi del registro non potranno più essere contattati dall'operatore di telemarketing, a meno che ... Leggi su agi (Di mercoledì 27 luglio 2022) AGI - Parte da oggi il nuovopubblico delle opposizioni (Rpo) alche semplifica le procedure per i cittadini che intendono tutelare la propria privacy da attività promozionali invasive e indesiderate. In particolare, viene estesa ai numeri di telefono cellulare la possibilità di iscrizione all'Rpo - già prevista per il telefono fisso e l'indirizzo postale - annullando così i consensi all'utilizzo dei dati da parte degli operatori, i quali saranno obbligati a consultare periodicamente ile comunque prima dell'avvio di ogni campagna pubblicitaria. Si tratta di un servizio pubblico e gratuito per tutti i cittadini che una volta iscritti negli elenchi delnon potranno più essere contattati dall'operatore di, a meno che ...

