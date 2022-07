Il primo sondaggio che dà il Pd avanti a tutti. Ma Manfredi ‘chiama’ ancora i 5 Stelle (Di mercoledì 27 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Ahi che ci si scotta! E allora, a una settimana esatta dal draghicidio, Gaetano Manfredi preferisce fingersi morto. Lui che è stato incaricato dal segretario nazionale del Pd Enrico Letta, nelle ore più calde dello strappo del Movimento 5 Stelle, di fare da pontiere tra l’ala governativa e Giuseppe Conte, preferisce ancora adesso, quando il numero uno dei dem dice che “il no ai grillini è irreversibile” e quando il leader dei 5 Stelle dice che intraprende la terza via del “campo migliore”, rinunciando all’alleanza con i dem, non metterci il dito. Nel pomeriggio in cui nei messaggi WhatsApp circola l’ultimo sondaggio Emg che dà il Partito Democratico primo al 24,5% con Fratelli d’Italia staccata di 2 punti, la Lega al 12,5% e i pentastellati al ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 27 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Ahi che ci si scotta! E allora, a una settimana esatta dal draghicidio, Gaetanopreferisce fingersi morto. Lui che è stato incaricato dal segretario nazionale del Pd Enrico Letta, nelle ore più calde dello strappo del Movimento 5, di fare da pontiere tra l’ala governativa e Giuseppe Conte, preferisceadesso, quando il numero uno dei dem dice che “il no ai grillini è irreversibile” e quando il leader dei 5dice che intraprende la terza via del “campo migliore”, rinunciando all’alleanza con i dem, non metterci il dito. Nel pomeriggio in cui nei messaggi WhatsApp circola l’ultimoEmg che dà il Partito Democraticoal 24,5% con Fratelli d’Italia staccata di 2 punti, la Lega al 12,5% e i pentastellati al ...

