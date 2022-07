Il presidenzialismo alla francese che piace a Fratelli d'Italia (Di mercoledì 27 luglio 2022) AGI - In Italia ci sarebbe un rischio "modello Orban" se dovesse vincere il centrodestra e si mettesse all'ordine del giorno la riforma in senso presidenzialista del sistema? Sulle colonne di Repubblica, l'ex ministro socialista della Prima Repubblica Rino Formica è arrivato a prefigurare, nel caso di una maggioranza relativa in capo a FdI, una "svolta autoritaria dolce", facendo l'esempio del presidente ungherese. Per Emanuele Prisco, capogruppo di FdI in commissione Affari costituzionali della Camera e relatore della proposta di legge costituzionale del suo partito, "premesso che abbiamo depositato una proposta per il presidenzialismo che è stata votata da tutto il centrodestra, se si legge la nostra proposta questa guarda molto al sistema francese". "Parliamo dell'elezione diretta del Capo dello stato - prosegue - in modo che la ... Leggi su agi (Di mercoledì 27 luglio 2022) AGI - Inci sarebbe un rischio "modello Orban" se dovesse vincere il centrodestra e si mettesse all'ordine del giorno la riforma in senso presidenzialista del sistema? Sulle colonne di Repubblica, l'ex ministro socialista della Prima Repubblica Rino Formica è arrivato a prefigurare, nel caso di una maggioranza relativa in capo a FdI, una "svolta autoritaria dolce", facendo l'esempio del presidente ungherese. Per Emanuele Prisco, capogruppo di FdI in commissione Affari costituzionali della Camera e relatore della proposta di legge costituzionale del suo partito, "premesso che abbiamo depositato una proposta per ilche è stata votata da tutto il centrodestra, se si legge la nostra proposta questa guarda molto al sistema". "Parliamo dell'elezione diretta del Capo dello stato - prosegue - in modo che la ...

