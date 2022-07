Il posto perfetto in Calabria per una vacanza tra mare e montagna (Di mercoledì 27 luglio 2022) La Calabria è una delle mete più gettonate per l’estate e racchiude alcune bellezze incredibili. Scopriamo un luogo magico e unico per una vacanza da sogno La Riviera dei Cedri è uno dei posti più belli della Calabria, si estende lungo la costa e include chilometri di spiagge e aree protette ma al tempo stesso L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 27 luglio 2022) Laè una delle mete più gettonate per l’estate e racchiude alcune bellezze incredibili. Scopriamo un luogo magico e unico per unada sogno La Riviera dei Cedri è uno dei posti più belli della, si estende lungo la costa e include chilometri di spiagge e aree protette ma al tempo stesso L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Mjriiammm : @playboicape Perfetto sta sera mi sa che posto - SilviaAcco : RT @Alessia273: Gli abbracci sono un posto perfetto in cui abitare ?? #jerù - LaManuPin : RT @mhl31: i viaggi in auto in solitudine sono il posto perfetto per due cose, opposte: piangere e cantare a squarciagola. - Gabri89914 : RT @mhl31: i viaggi in auto in solitudine sono il posto perfetto per due cose, opposte: piangere e cantare a squarciagola. - Danyela_78 : RT @mhl31: i viaggi in auto in solitudine sono il posto perfetto per due cose, opposte: piangere e cantare a squarciagola. -