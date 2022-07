Il nuovo assurdo trend di TikTok che mette in crisi gli aeroporti

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Non bastavano gli scioperi, i voli annullati e il caos per la mancanza di personale, adesso c’è unsuche stando in serie difficoltà gli, già fortemente in. Una serie di video sono diventati virali, le autorità se ne sono accorte e hanno già segnalato la cosa. Suspopola il trucco per saltare la fila in aeroporto Chiunque abbia mai bazzicato almeno una volta sulo sa che non c’è un limite ai video che possono diventare virali. Spesso i contenuti che spopolano sono i più assurdi e anche parecchio pericolosi. L’ultimo, per esempio, ha visto aumentare in maniera sproporzionata il numero di video e di visualizzazioni da parte di spiega o vuole sapere come ...