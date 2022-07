Il "no" di Berlusconi a Meloni: "Con te leader perderemmo le elezioni" (Di mercoledì 27 luglio 2022) Sarà il vertice del compromesso o dell'unità necessariamente ritrovata, viste le elezioni a breve e i favori dei sondaggi. O almeno è l'auspicio di molti. Sulla reunion del centrodestra nel pomeriggio,... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 27 luglio 2022) Sarà il vertice del compromesso o dell'unità necessariamente ritrovata, viste lea breve e i favori dei sondaggi. O almeno è l'auspicio di molti. Sulla reunion del centrodestra nel pomeriggio,...

elio_vito : Salvini, Berlusconi, Meloni sono pericolosi per i programmi, abolire il diritto all'aborto, mettere in galera i con… - elio_vito : Orban oggi ha detto che non vuole 'la mescolanza' delle razze causata dall'immigrazione, da qui alla tragedia della… - GiovaQuez : Carfagna riflette sul proprio futuro. Gelmini, Brunetta, Cangini, Baroni e Versace lasciano FI. Con una sola mossa… - tobiamc : RT @Fiorellissimo: Senza Sofismi chi vota #Conte #Berlusconi #Salvini #Meloni #Fratoianni #Bersani vota per uscire dall’Europa a favore de… - jadarf1 : RT @AndreD81: @settecoppeotto 1. L'amore vince sempre sull'invidia e sull'odio (Berlusconi) 2. Io sono Giorgia. (Meloni) 3. Perché Salvini… -