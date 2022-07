Il Milan ingrana, 5-0 al Wolfsberg: brillano Adli e Leao (Di mercoledì 27 luglio 2022) nel largo successo dei rossoneri Dopo il ko in Ungheria di qualche giorno fa, il Milan di Stefano Pioli torna alla vittoria: 5-0 al Wolfsberger in Austria. Leao e da Rebic in gol nel primo tempo, poi le firme di Messias, Gabbia e Adli nella ripresa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 27 luglio 2022) nel largo successo dei rossoneri Dopo il ko in Ungheria di qualche giorno fa, ildi Stefano Pioli torna alla vittoria: 5-0 aler in Austria.e da Rebic in gol nel primo tempo, poi le firme di Messias, Gabbia enella ripresa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

PostorinoF : 'L'Inter contro il Lens fatica e non ingrana, il Milan in Ungheria in rodaggio, la Juventus stellare negli USA'. Qu… -