EnricoAntonio68 : RT @ilgiornale: Fin dai tempi dell'Economist con la copertina dedicata al Berlusconi 'unfit', cioè inadatto a governare, siamo abituati al… - ilgiornale : Fin dai tempi dell'Economist con la copertina dedicata al Berlusconi 'unfit', cioè inadatto a governare, siamo abit… - MarcoDSM1 : @mara_carfagna @AugustoMinzolin L'atteggiamento dei dipendenti di Berlusconi armati di manganello mediatico, certif… - paolo_scelfo : @Barbarab1974FAN Col badile e il manganello... Sempre dei signori, fedeli alla tradizione, del resto. Una montagna di idee... - Giammy3195 : @italy983 Le Regioni hanno un impatto sulle libertà personali dei cittadini totalmente diverso da quello dello Stat… -

ilGiornale.it

Quella maggioranza nel corsodecenni si è sedimentata, ha cambiato forma per sopravvivere come ... "Ma davvero pensano che la Meloni abbia pronte le squadracce con l'olio di ricino e il"...Premi anche alle due italiane in finale: il mezzosoprano Ariannamigliore Under 25 e il ... Avere talento vi dàdoveri, dovete essere al livello di questa capacità restando umili e ... Il manganello dei poteri forti - ilGiornale.it Fin dai tempi dell'Economist con la copertina dedicata al Berlusconi "unfit", cioè inadatto a governare, siamo abituati al manganello mediatico che arriva da fuori porta ...Da mesi la leader di FdI sta facendo scouting per stilare una lista di ministri in caso di vittoria elettorale. Il partito non ha una classe dirigente spendibile per il governo: in pochi otterranno un ...