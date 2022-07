“Il grano dell’Ucraina ripartirà”, di nuovo attivi i porti sul Mar Nero (Di mercoledì 27 luglio 2022) I porti dell’Ucraina “tornano a lavorare” in vista della ripresa delle esportazioni di grano e cereali in tutto il mondo. Lo afferma la Marina nel giorno in cui a Istanbul, in Turchia, apre il centro per il coordinamento delle operazioni. Obiettivo: consentire il passaggio sicuro delle navi ucraine nel Mar Nero dopo l’intesa tra Kiev, Mosca e l’ONU con la mediazione di Ankara. E questo mentre il viceministro degli Esteri russo Andrei Rudenko dichiara che l’accordo mediato dalla Turchia per sbloccare le esportazioni di grano dell’Ucraina sul Mar Nero potrebbe venir meno. Ciò accadrebbe “se gli ostacoli alle esportazioni agricole della Russia non saranno prontamente rimossi“. Lo riporta Interfax. Rudenko afferma che le spedizioni di grano dall’Ucraina ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 27 luglio 2022) I“tornano a lavorare” in vista della ripresa delle esportazioni die cereali in tutto il mondo. Lo afferma la Marina nel giorno in cui a Istanbul, in Turchia, apre il centro per il coordinamento delle operazioni. Obiettivo: consentire il passaggio sicuro delle navi ucraine nel Mardopo l’intesa tra Kiev, Mosca e l’ONU con la mediazione di Ankara. E questo mentre il viceministro degli Esteri russo Andrei Rudenko dichiara che l’accordo mediato dalla Turchia per sbloccare le esportazioni disul Marpotrebbe venir meno. Ciò accadrebbe “se gli ostacoli alle esportazioni agricole della Russia non saranno prontamente rimossi“. Lo riporta Interfax. Rudenko afferma che le spedizioni didall’Ucraina ...

