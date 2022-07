qn_lanazione : #Fiorentina - Il dramma dell'ex viola #Passarella. 'Olé' parla di 'malattia neurodegenerativa' - Sport - Calcio - TgrRaiToscana : Dramma #Passarella. Uno dei più grandi campioni della storia viola, capitano dell'Argentina, secondo quanto riporta… - mbmarino : L'unico insuccesso di Greta Garbo fu Non tradirmi con me dove smette i panni dell’eroina romantica e indossa quelli… - fotosilenziose : ...e ora la #campagnaelettorale darà il colpo di grazia alla nostra già bassa attenzione al dramma della #guerra in… - Gabriellagiallo : RT @francofontana43: Dramma a Secondigliano: detenuto si accascia e muore. È l’ottavo dall’inizio dell’anno. Aveva 72 anni ed era malato: n… -

LA NAZIONE

'Si registra sul mercato globale una diminuzione'ottimismo che si attesta al 64% (rispetto al 70% del semestre precedente)'. Ildella guerra, a livello internazionale, e l'incertezza ...Non si conoscono i nomi dei bambini che vivono il'abbandono nel silenzio generale. Ma neppure esiste un censimento di quelli che, segnalati tra i nuclei familiari fragili e immessi ... Il dramma dell'ex viola Passarella. 'Olé' parla di "malattia neurodegenerativa" La morte di Diana, rimasta sola in casa per sei giorni, si poteva evitare La madre avrebbe potuto "disfarsene" dandola in adozione ed evitarle una morte così atroce«Quando nacque, non era che un fagottino bianco che stava tutto nel palmo di una mano; ma siccome aveva un paio di orecchie nere e una codina dietro, capimmo che si trattava di un cane e, visto che de ...