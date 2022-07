Il direttore generale dell’Oms non è stato arrestato «per crimini contro l’umanità e genocidio» (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il 26 luglio 2022 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge che il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, sarebbe stato «arrestato dall’Interpol» e detenuto «per crimini contro l’umanità e genocidio». L’arresto rientrerebbe nelle azioni delle «agenzie di polizia» nel mondo che «hanno iniziato a prendere di mira politici, uomini d’affari e leader aziendali per il loro ruolo nella “plandemia” e per aver spinto vaccini inutili e mortali sulla popolazione umana». Nel post compare anche un link a un articolo, pubblicato il 24 luglio 2022 dal sito Vancouver times, in cui viene riportata la presunta notizia. Il contenuto oggetto di analisi è satirico, circolato ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il 26 luglio 2022 su Facebook èpubblicato un post in cui si legge che ildell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, sarebbe«arredall’Interpol» e detenuto «per». L’arresto rientrerebbe nelle azioni delle «agenzie di polizia» nel mondo che «hanno iniziato a prendere di mira politici, uomini d’affari e leader aziendali per il loro ruolo nella “plandemia” e per aver spinto vaccini inutili e mortali sulla popolazione umana». Nel post compare anche un link a un articolo, pubblicato il 24 luglio 2022 dal sito Vancouver times, in cui viene riportata la presunta notizia. Il contenuto oggetto di analisi è satirico, circolato ...

