Il dessert cremoso | freddo e leggero | sta spopolando sul web si prepara così Solo 160 Kcal!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Cosa c’è di meglio di un, con queste temperature torride? Magari al cioccolato, sì ma poi… la dieta? Rischiamo di mandare tutto all’aria per un attimo di golosità? Certo che no, perché quella che vi presentiamo oggi è una ricetta light, con 160 kcal a fetta! Fantastica, vero? Ma le sorprese non finiscono qui! È velocissima dare! Composta da 3 strati, è un delirio dei sensi! Procuratevi quindi: per il primo strato: cioccolato fondente, 50 g latte, 500 ml cacao amaro, 2 cucchiai farina, 2 cucchiai stevia, 3 cucchiai (oppure altrettanti di zucchero) burro, 1 cucchiaio amido di mais, 1 cucchiaino per il secondo strato: farina, 2 cucchiai latte, 2 bicchieri stevia, 3 cucchiai (oppure altrettanti di zucchero) amido di mais, 1 cucchiaio burro, 1 ...