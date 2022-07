Il Covid-19 non molla, 63.837 nuovi casi e 207 vittime nelle ultime 24 ore (Di mercoledì 27 luglio 2022) Sono 63.837 i nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore in Italia (ieri 88.221). I decessi sono 207 (ieri 253). È quanto emerge dal bollettino nazionale del ministero della Salute. Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali processati sono stati 317.720 e il tasso di positività è al 20,1%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 424, mentre gli ingressi giornalieri sono 47. I ricoverati nei reparti ordinari sono 30 in meno rispetto a ieri, in totale 11.094. Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 27 luglio 2022) Sono 63.837 idi-1924 ore in Italia (ieri 88.221). I decessi sono 207 (ieri 253). È quanto emerge dal bollettino nazionale del ministero della Salute. Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali processati sono stati 317.720 e il tasso di positività è al 20,1%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 424, mentre gli ingressi giornalieri sono 47. I ricoverati nei reparti ordinari sono 30 in meno rispetto a ieri, in totale 11.094.

repubblica : Padova, No vax perde posto in lista per trapianto del polmone: 'Non è idoneo per le sue idee paranoiche sul Covid'… - stebellentani : Il consulente del Ministro: 1) non sa che non sono >250 decessi covid (sono ricalcoli: quasi 40 solo in e-r); 2) re… - DSantanche : Mentre si buttavano milioni di € in banchi a rotelle #FdI chiedeva a #governo di investire in impianti di ventilazi… - oldsubbuteo : @riccardoweiss @MilaSpicola Una persona in lista per un trapianto deve rispettare una serie di indicazioni mediche,… - ruotologiacomo : @TizianaFerrario La gente sta mollando,la prendono tutti con leggerezza,credevo di essere immune e ci son cascato p… -