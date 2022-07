Il centrodestra incorona Meloni leader (Di mercoledì 27 luglio 2022) Accordo raggiunto con Salvini e Berlusconi: chi arriva primo indica il premier. A Fratelli d'Italia il 45% dei collegi Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 27 luglio 2022) Accordo raggiunto con Salvini e Berlusconi: chi arriva primo indica il premier. A Fratelli d'Italia il 45% dei collegi

HuffPostItalia : Il centrodestra incorona Meloni leader - Bianca34874951 : RT @Libero_official: Il primo #sondaggio di #Swg per #Mentana incorona ancora la #Meloni, ma le cifre mostrano 'un esito sempre più incerto… - GiorgiaPremier : RT @Libero_official: Il primo #sondaggio di #Swg per #Mentana incorona ancora la #Meloni, ma le cifre mostrano 'un esito sempre più incerto… - andvaccaro : RT @Libero_official: Il primo #sondaggio di #Swg per #Mentana incorona ancora la #Meloni, ma le cifre mostrano 'un esito sempre più incerto… - Libero_official : Il primo #sondaggio di #Swg per #Mentana incorona ancora la #Meloni, ma le cifre mostrano 'un esito sempre più ince… -