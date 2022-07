Il 60% degli italiani scontenti per la crisi di governo

(Di mercoledì 27 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Nei giorni scorsi, ladella politica italiana ha portato l'esperienza delDraghi definitivamente al capolinea, con il conseguente ritorno alle urne prima della scadenza naturale della legislatura. Una situazione che, nel complesso, lasciaoltre il 60%. Gli unici ad essere particolarmente felici di come si sia evoluta la vicenda e, quindi, della fine di questo, risultano essere gli elettori di Fratelli d'Italia – da sempre all'opposizione – e quelli del Movimento 5 Stelle – che per primi hanno scatenato la. Nel complesso, gliattribuiscono le maggiori colpe della caduta delDraghi prima di tutto a Giuseppe Conte e poi ai leader di Lega e Forza ...

