I WONDER PICTURES Fà il pieno con 10 film a Venezia 79 (Di mercoledì 27 luglio 2022) I WONDER PICTURES fa il pieno alla Mostra del Cinema di Venezia con 10 film che fanno parte della selezione ufficiale della 79. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, distribuiti tra le diverse sezioni del festival che si svolgerà dal 31 agosto al 10 settembre. Quale film è in concorso? A partire dal concorso internazionale, dove concorrerà per il Leone d'oro The Whale, nuovo film di Darren Aronofsky. Tratto dalla pièce teatrale di Samuel D. Hunter, che ha scritto anche la sceneggiatura del film, The Whale è la storia di Charlie, un professore d'inglese che soffre di grave obesità e tenta di riallacciare i rapporti con la figlia adolescente, che si è allontanata da lui, per cercare un'ultima possibilità di ...

