"I treni della Regione Campania usati come taxi per una festa"

Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Da Napoli a Bacoli sul treno del servizio metropolitano regionale – affittato per l'occasione – per partecipare a una festa di compleanno. E' polemica per una corsa straordinaria organizzata dall'Eav (Ente Autonomo Volturno) nell'ambito delle iniziative collegate ai treni charter, quei convogli che aziende o privati possono noleggiare per favorire una serie di iniziative che vanno dalla mostra itinerante alla festa di compleanno. A sollevare il caso una nota del coordinamento aziendale Eav – Usb trasporti in cui si sottolinea come sia stato approntato un treno straordinario per accompagnare un centinaio di persone ad una festa privata. "Sembra il compleanno di un rampollo appartenente alla Napoli bene" dice il sindacato. Solo calunnie la replica dell'azienda che ...

