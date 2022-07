infoitcultura : I Ferragnez mostrano la nuova casa: sarà pronta per la primavera del 2023 - infoitcultura : I Ferragnez mostrano la nuova casa: sarà pronta per la primavera del 2023 - blogtivvu : Fedez e Chiara Ferragni mostrano la nuova casa: ecco quando si trasferiranno i Ferragnez - 361_magazine : I Ferragnez annunciano la data del trasferimento nella nuova casa e mostrano ai fan lo stato dei lavori sui social -

Parole chequanto profondo sia il sentimento che li unisce e quanto importante per il ... Con quel pizzico di ironia che fa parte deie che piace così ...... in verità alcune immagini, postate dalla stessa lady Totti sui social,un'altra faccia, ... sono loro stessi ad avere aperto porte e finestre a notizie quotidiane, se Milano ha icon ...Fedez ha condiviso l'esito della sua visita di controllo periodica, dopo essere stato operato per un tumore al pancreas.“La nuova casa dei Ferragnez sarà in arrivo nella primavera del 2023”, ha scritto la Ferragni ha corredo di uno scatto in cui fa il simbolo della vittoria nella nuova casa insieme al marito. Chiara Fe ...