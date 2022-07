I Beckham in Italia, la vacanza a bordo di uno yacht in Costiera Amalfitana e il pranzo a Nerano (Di mercoledì 27 luglio 2022) La famiglia Beckham adora l’Italia e questa estate 2022 lo confermano con la vacanza in Costiera Amalfitana. David e Victoria Beckham con i figli sono stati paparazzati a bordo di un favoloso yacht ma anche a Nerano mentre si concedevano un pranzo Italiano. I Beckham sono nelle acque di Positano, la tappa in Costiera Amalfitana arriva durante il loro giro nel Mediterraneo. Un’intera giornata in barca con le foto che pubblica la rivista Chi, gli scatti che mostrano la loro vita meravigliosa di famiglia unita e sempre attenta ai bisogni di ognuno di loro. Con David e Victoria Beckham ci sono Harper, che ha 11 anni, e Cruz che ne ha 17, è ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 27 luglio 2022) La famigliaadora l’e questa estate 2022 lo confermano con lain. David e Victoriacon i figli sono stati paparazzati adi un favolosoma anche amentre si concedevano unno. Isono nelle acque di Positano, la tappa inarriva durante il loro giro nel Mediterraneo. Un’intera giornata in barca con le foto che pubblica la rivista Chi, gli scatti che mostrano la loro vita meravigliosa di famiglia unita e sempre attenta ai bisogni di ognuno di loro. Con David e Victoriaci sono Harper, che ha 11 anni, e Cruz che ne ha 17, è ...

