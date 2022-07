Highlights e gol Bayern Monaco-Manchester City 0-1, amichevole precampionato 2022 (VIDEO) (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il VIDEO con gli Highlights di Bayern Monaco-Manchester City, sfida di prestigio valida come amichevole precampionato in vista della stagione 2022/2023. La partita, che si è giocata a Green Bay, Wisconsin, ha visto i Citizens imporsi per 0-1 grazie alla rete del giocatore più atteso, Erling Haaland, all’esordio con la sua nuova maglia. Appena 12 minuti sono bastati al norvegese per trovare la via della rete, mentre per i bavaresi c’è da registrare la rete annullata a Sané per il fuorigioco di Muller. Ecco quindi le migliori immagini del match. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 27 luglio 2022) Ilcon glidi, sfida di prestigio valida comein vista della stagione/2023. La partita, che si è giocata a Green Bay, Wisconsin, ha visto i Citizens imporsi per 0-1 grazie alla rete del giocatore più atteso, Erling Haaland, all’esordio con la sua nuova maglia. Appena 12 minuti sono bastati al norvegese per trovare la via della rete, mentre per i bavaresi c’è da registrare la rete annullata a Sané per il fuorigioco di Muller. Ecco quindi le migliori immagini del match. SportFace.

