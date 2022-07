Ha i giorni contati Sgarbi | profezia terminale | chi sta per sparire dalla politica | Video

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Chi parla e continua a (stra) parlare di Agenda Draghi "ha i". Ad assicurarlo è Vittorio, che su Facebook pubblica un brevegirato in un momento di pausa di una cena estiva. Come sempre però, tra una provocazione e l'alta, il critico d'arte, parlamentare e sindaco sa cogliere un punto centrale. Con la "Agenda Draghi" in tanti stanno cercando di nascondere un vuoto politico e programmatico inquietante. Il tema assai in voga nel centrosinistra. Lo ha rilanciato subito dopo la caduta del premier Mario Draghi lo stesso Enrico Letta, invocando un alleanza di tutti quei partiti (e politici) che si riconoscono nell'europeismo e nell'atlantismo e nelle misure sociali ed economiche del governo uscente. Ancora più convinto e muscolare Carlo Calenda, più implicito il "draghismo" dei ministri ...

NicolaPorro : ?? 'Usano l'#agendaDraghi perché nella loro...'. @VittorioSgarbi senza mezzi termini (VIDEO) ???? - VittorioSgarbi : Chi ha “l’agenda di Draghi” ha i giorni contati. - Agenzia_Ansa : Dal 1948 ad oggi in Italia si sono contati 67 governi, guidati da 29 presidenti del Consiglio registrando una media… - Ile2S : RT @NicolaPorro: ?? 'Usano l'#agendaDraghi perché nella loro...'. @VittorioSgarbi senza mezzi termini (VIDEO) ???? - Giusepp17413380 : RT @NicolaPorro: ?? 'Usano l'#agendaDraghi perché nella loro...'. @VittorioSgarbi senza mezzi termini (VIDEO) ???? -

Nicola Porro

BOLOGNA - In Emilia Romagna nelle ultime 24 ore si sono4.187 casi di Covid (per un problema tecnico non sono stati acquisiti i dati di Piacenza e ... 23 decessi, alcuni deiscorsi Bologna ......ha comunque fermato tutti i trasporti pubblici e chiuso i luoghi di intrattenimento per tre. ... con una popolazione di circa 60 milioni, ne haoltre 88 mila nel medesimo giorno). Sgarbi cestina l’agenda Draghi: “Chi la usa ha i giorni contati” Lo smartphone top di gamma Oneplus 10T è pronto a essere lanciato sul mercato sia in Europa sia in Italia con una scheda tecnica da vero flagship.