Ha colpito ancora

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Avevamo forse dubbi? Rania di Giordania non sbaglia un colpo quando si tratta di look. Come altre regine fashion europee ha innato il senso dello stile. Complici anche la silhouette e il portamento potrebbe indossare anche una tenda ed essere a suo agio. Stavolta ha centrato il segno con uno dei suoi capi iconici: la camicia bianca. Nessuno sa portarla e interpretarla meglio di lei. La sa abbinare con tutto: con capi couture (come ha dimostrato in diverse occasioni, oppure con capi basic. A un recente evento a Beit Khairat Souf ha scelto una camicia bianca, appunto, e l’ha abbinata a una gonna midi jeans a ruota @gabrielahearst con la zip dietro. Ai piedi un paio di décolleté Dior. La camicia era lievemente goffrata con disegni floreali celesti e maniche puffy. ...