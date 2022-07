Ha abusato per 5 anni della figlia minorenne della compagna. Arrestato il carnefice patrigno (Di mercoledì 27 luglio 2022) Un orrore durato 5 anni. Un incubo che alla fine la ragazzina è riuscita a confessare. Portando all’arresto del suo aguzzino. Più volte, da quando la bimba aveva 8 anni, il compagno della mamma con cui conviveva avrebbe abusato sessualmente di lei. Ha approfittato delle condizioni di inferiorità fisica e psichica della piccola. E la induceva a subire atti sessuali. La minacciava di ritorsioni, di far del male alla madre, ai nonni. E, addirittura, di portare via il fratellino se non avesse accondisceso alle sue richieste. Alla fine è riuscita a confessare. Abusi sessuali sulla figlia della compagna: Arrestato Dopo i racconti della ragazzina l’uomo di ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 27 luglio 2022) Un orrore durato 5. Un incubo che alla fine la ragazzina è riuscita a confessare. Portando all’arresto del suo aguzzino. Più volte, da quando la bimba aveva 8, il compagnomamma con cui conviveva avrebbesessualmente di lei. Ha approfittato delle condizioni di inferiorità fisica e psichicapiccola. E la induceva a subire atti sessuali. La minacciava di ritorsioni, di far del male alla madre, ai nonni. E, addirittura, di portare via il fratellino se non avesse accondisceso alle sue richieste. Alla fine è riuscita a confessare. Abusi sessuali sullaDopo i raccontiragazzina l’uomo di ...

