Guerra Usa-Cina dietro l'angolo. Caccia in pre-allarme, il viaggio che scatena il peggio (Di mercoledì 27 luglio 2022) L'eventuale visita di Nancy Pelosi a Taiwan potrebbe innescare un'escalation militare tra Usa e Cina. È il monito che arriva dal Global Times, quotidiano in lingua inglese del partito comunista cinese, affermando che Pechino, nel caso in cui la visita fosse confermata, sarebbe pronta ad inviare i suoi Caccia sull'isola per la prima volta dalla fine della Guerra civile nel 1949. Un'azione del genere costituirebbe un'enorme escalation rispetto alle centinaia di sortite fatte dai velivoli cinesi nell'area di identificazione della difesa aerea taiwanese negli ultimi anni, ma mai nel suo spazio aereo vero e proprio. In un'eventualità del genere Taipei sarebbe costretta a rispondere facendo alzare in volo i propri Caccia in una situazione in cui vi sarebbe sempre il rischio potenziale di un incidente.

