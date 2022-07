Guerra Ucraina, Kiev: morti 40.070 soldati Russia (Di mercoledì 27 luglio 2022) (Adnkronos) – Ammonterebbero a 40.070 i soldati della Russia morti in Guerra dal giorno dell’attacco di Mosca all’Ucraina, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 40.070 uomini, 1.738 carri armati, 3.971 mezzi corazzati, 883 sistemi d’artiglieria, 258 lanciarazzi multipli, 117 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 222 aerei, 190 elicotteri, 2.847 autoveicoli, 15 unità navali e 726 droni. L'articolo proviene da ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 27 luglio 2022) (Adnkronos) – Ammonterebbero a 40.070 idellaindal giorno dell’attacco di Mosca all’, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 40.070 uomini, 1.738 carri armati, 3.971 mezzi corazzati, 883 sistemi d’artiglieria, 258 lanciarazzi multipli, 117 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 222 aerei, 190 elicotteri, 2.847 autoveicoli, 15 unità navali e 726 droni. L'articolo proviene da ...

