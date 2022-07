Guerra, la Russia taglia il gas alla Germania del 20%. Mosca: Colpa delle sanzioni occidentali. Berlino: No, è un ricatto (Di mercoledì 27 luglio 2022) Come annunciato, la Russia ha ridotto il volume del gas erogato alla Germania al 20% della capacità del gasdotto Nord Stream 1. Fra le 06.00 e le 07.00 di questa mattina il flusso era di 27 milioni di kilowatt all’ora, poi è sceso a 17 milioni di kilowatt ora. A partire dalle 09.00, è calato a 14 milioni di kilowatt all’ora. Secondo il sito di Nord Stream 1, il flusso rimarrà a quest’ultimo livello per il resto della giornata. La compagnia statale del gas russa, Gazprom, aveva annunciato di voler ridurre l’erogazione dal 40 al 20% della capacità del gasdotto. Mosca afferma che ciò è dovuto a problemi tecnici causati dalle sanzioni occidentali per l’invasione dell’Ucraina, ma Berlino accusa la Russia di usare il gas come un’arma di ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 27 luglio 2022) Come annunciato, laha ridotto il volume del gas erogatoal 20% della capacità del gasdotto Nord Stream 1. Fra le 06.00 e le 07.00 di questa mattina il flusso era di 27 milioni di kilowatt all’ora, poi è sceso a 17 milioni di kilowatt ora. A partire dalle 09.00, è calato a 14 milioni di kilowatt all’ora. Secondo il sito di Nord Stream 1, il flusso rimarrà a quest’ultimo livello per il resto della giornata. La compagnia statale del gas russa, Gazprom, aveva annunciato di voler ridurre l’erogazione dal 40 al 20% della capacità del gasdotto.afferma che ciò è dovuto a problemi tecnici causati dalleper l’invasione dell’Ucraina, maaccusa ladi usare il gas come un’arma di ...

