Guerra in Ucraina, Mosca: "Stop agli ostacoli alle esportazioni agricole russe o salta l'accordo sul grano" (Di mercoledì 27 luglio 2022) All'indomani della firma, l'accordo sul grano a Istanbul rischia di saltare se l'Occidente non revoca le sanzioni sui cereali russi. Il viceministro degli Esteri del Cremlino Andrei Rudenko ha rilanciato la minaccia di non far partire le esportazioni di frumento dai porti di Kiev se non saranno accolte le richieste di Mosca. Interfax, riportando il L'articolo proviene da Inews24.it.

