Guenda Goria pronta al ritorno: “A breve una bellissima novità” (Di mercoledì 27 luglio 2022) Dopo i complicati giorni sul piano fisico Guenda Goria sta organizzando la ripartenza: in arrivo una interessante novità Per Guenda Goria è tempo di guardare avanti. La figlia dei giornalisti Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria dopo i complicati giorni trascorsi a fare la spola tra casa e ospedale in seguito alla gravidanza extrauterina, si prepara a delle interessanti novità, come annunciato sul proprio profilo Instagram. Nessuna specificazione su quello che avverrà, ma un’anticipazione che non fa altro che stuzzicare la curiosità e la fantasia dei fan: “Sto organizzando la mia ripartenza…a breve una bellissima novità..” – le parole della fidanzata di Mirko Gancitano intervenuta così sui social in queste ore – . Niente e ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 27 luglio 2022) Dopo i complicati giorni sul piano fisicosta organizzando la ripartenza: in arrivo una interessantePerè tempo di guardare avanti. La figlia dei giornalisti Maria Teresa Ruta e Amedeodopo i complicati giorni trascorsi a fare la spola tra casa e ospedale in seguito alla gravidanza extrauterina, si prepara a delle interessanti, come annunciato sul proprio profilo Instagram. Nessuna specificazione su quello che avverrà, ma un’anticipazione che non fa altro che stuzzicare la curiosità e la fantasia dei fan: “Sto organizzando la mia ripartenza…auna..” – le parole della fidanzata di Mirko Gancitano intervenuta così sui social in queste ore – . Niente e ...

