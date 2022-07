Grey’s Anatomy: nuovo ingresso nel cast (Di mercoledì 27 luglio 2022) Entra l’attrice australiana Adelaide Kane nuovo ingresso importante per Grey’s Anatomy. Tra addii e saluti ecco il volto nuovo di Adelaide Kane. L’attrice, nota per aver recitato in Reign e nella stagione finale di Once Upon a Time, entra ufficialmente nel cast nei panni di una nuova specializzanda. Stando alle prime indiscrezioni interpreterà il personaggio di Jules Millin. Medico in erba, cresciuta da due artisti hippy avvezzi all’utilizzo di droghe. Proprio per questo è cresciuta praticamente sola, costretta a cavarsela senza l’aiuto di nessuno. Un aspetto che in qualche modo si rispecchierà anche nel suo modo di approcciarsi ai pazienti. Da capire come verrà inserita visto che nell’ultima puntata della stagione 18, il programma di formazione degli specializzandi viene chiuso e la ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 27 luglio 2022) Entra l’attrice australiana Adelaide Kaneimportante per. Tra addii e saluti ecco il voltodi Adelaide Kane. L’attrice, nota per aver recitato in Reign e nella stagione finale di Once Upon a Time, entra ufficialmente nelnei panni di una nuova specializzanda. Stando alle prime indiscrezioni interpreterà il personaggio di Jules Millin. Medico in erba, cresciuta da due artisti hippy avvezzi all’utilizzo di droghe. Proprio per questo è cresciuta praticamente sola, costretta a cavarsela senza l’aiuto di nessuno. Un aspetto che in qualche modo si rispecchierà anche nel suo modo di approcciarsi ai pazienti. Da capire come verrà inserita visto che nell’ultima puntata della stagione 18, il programma di formazione degli specializzandi viene chiuso e la ...

comingsoonit : La riconoscete? La star di Reign Adelaide Kane sarà tra i nuovi specializzandi di #GreysAnatomy nella stagione 19.… - Stilgek : adelaide kane nel cast di grey’s anatomy è il momento di recuperare le ultime stagioni - Biuccio_ : Adelaide Kane farà parte del nuovo cast di Grey’s anatomy e sinceramente non so se sono pronto a vederla morire nuo… - zazoomblog : Grey’s Anatomy 19 stagione si farà - #Grey’s #Anatomy #stagione - bluethingx : Marquei como visto Grey's Anatomy - 16x8 - My Shot -