“Grazie anche a chi mi ha deriso e ostacolato”: la dedica dello studente sordo laureato in Legge (Di mercoledì 27 luglio 2022) “Un sentito Grazie va a me stesso per tutti i sacrifici svolti per arrivare a questo traguardo importante, ma anche a chi mi ha deriso e ostacolato, compresi i rappresentanti delle istituzioni, perché il vostro denigrarmi mi ha dato la possibilità e la capacità di trasformare la rabbia in opportunità di coraggio, prima ai miei genitori e poi a me, e tutto ciò mi ha permesso di raggiungere obiettivi assolutamente eccellenti”: Matteo è uno studente 24enne, sordo da quando aveva 3 anni, e nei ringraziamenti della sua tesi (intitolata “Il phishing: profili informatico-giuridici”) celebra uno dei traguardi più importanti della sua vita, la laurea in Legge appena conseguita all’Università di Teramo, senza dimenticarsi delle enormi difficoltà incontrate lungo il percorso. “Un ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022) “Un sentitova a me stesso per tutti i sacrifici svolti per arrivare a questo traguardo importante, maa chi mi ha, compresi i rappresentanti delle istituzioni, perché il vostro denigrarmi mi ha dato la possibilità e la capacità di trasformare la rabbia in opportunità di coraggio, prima ai miei genitori e poi a me, e tutto ciò mi ha permesso di raggiungere obiettivi assolutamente eccellenti”: Matteo è uno24enne,da quando aveva 3 anni, e nei ringraziamenti della sua tesi (intitolata “Il phishing: profili informatico-giuridici”) celebra uno dei traguardi più importanti della sua vita, la laurea inappena conseguita all’Università di Teramo, senza dimenticarsi delle enormi difficoltà incontrate lungo il percorso. “Un ...

