Grande successo per il Tour Radiofonico spagnolo dell' artista Fabio Gomez | per il lancio di “Librame”

(Adnkronos) - Il nuovo singolo, che affronta il tema della differenza tra ciò che si è e ciò che i social ci fanno credere di essere, sta spopolando in tutta la Spagna Milano, 27 luglio 2022 - è uscito a fine maggio nelle radio italiane e nei digital store il singolo del cantautore italo-spagnolo Fabio Goméz, "Librame" (versione spagnola del singolo "Let me be") ed è stato subito un Grande successo, motivo per cui a luglio Gomez ha iniziato il Tour promozionale in Spagna che l'ha visto protagonista presso le migliori stazioni radiofoniche con una serie di interviste a tutto tondo. Per Gomez il modo migliore per essere felici con qualcuno è imparare ad essere felici con se stessi, perché solo allora la compagnia sarà una scelta e non ...

