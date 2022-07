Grande Fratello Vip 7, perché Mediaset vuole farlo durare 8 mesi? (Di mercoledì 27 luglio 2022) Ecco alcuni motivi per cui Mediaset vorrebbe far durare 8 mesi il Grande Fratello Vip 7 Mancano un paio di mesi all’inizio del Grande Fratello Vip 7. La settima edizione vip del reality show di Canale 5 dovrebbe debuttare a settembre e terminare a giugno, coprendo l’intera stagione televisiva. Tale supposizione sarebbe già stata valutata e confermata da Mediaset, anche se i concorrenti che entrano a settambre firmano il contratto per soli tre mesi. Il GF Vip 7 quindi qualora gli ascolti non andassero in modo soddisfacente potrebbe finire a dicembre 2022, e in caso contrario potrebbe essere prolungato fino a marzo 2022 e poi fino alla prima settimana di giugno 2022. Ma per quale motivo Mediaset ha preso ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 27 luglio 2022) Ecco alcuni motivi per cuivorrebbe farilVip 7 Mancano un paio diall’inizio delVip 7. La settima edizione vip del reality show di Canale 5 dovrebbe debuttare a settembre e terminare a giugno, coprendo l’intera stagione televisiva. Tale supposizione sarebbe già stata valutata e confermata da, anche se i concorrenti che entrano a settambre firmano il contratto per soli tre. Il GF Vip 7 quindi qualora gli ascolti non andassero in modo soddisfacente potrebbe finire a dicembre 2022, e in caso contrario potrebbe essere prolungato fino a marzo 2022 e poi fino alla prima settimana di giugno 2022. Ma per quale motivoha preso ...

