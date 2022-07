GPS, si parte con gli avvisi sulla pubblicazione delle graduatorie: ad Avellino entro il 31 luglio. Ricorso al Tar o al Capo dello Stato (Di mercoledì 27 luglio 2022) Attesa tra gli aspiranti supplenti 2022/23 per la pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze, GPS, e graduatorie di istituto. Gli Uffici scolastici provinciali iniziano a pubblicare gli avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie. Avellino calendarizza la pubblicazione entro la fine di luglio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 27 luglio 2022) Attesa tra gli aspiranti supplenti 2022/23 per laprovinciali per le supplenze, GPS, edi istituto. Gli Uffici scolastici provinciali iniziano a pubblicare glirelativi allacalendarizza lala fine di. L'articolo .

