Governo-sindacati, Landini, Bombardieri e Sbarra lasciano Palazzo Chigi soddisfatti: “Sulla strada buona” (Di mercoledì 27 luglio 2022) Oltre che far piacere, istilla in tutti noi ‘grandi speranze’, il fatto di poter cogliere nelle espressioni dei rappresentanti sindacali di Cgil, Cisl e Uil, un po’ di ottimismo, uscendo da un incontro con il Governo. Soprattutto rispetto al precedente, che la ‘Triplice’ liquidò con evidente delusione, visto che il dialogo era stato impostato soprattutto sugli aiuti alle famiglie. Governo-sindacati, Landini: “L’incontro ha prodotto alcune prime risposte che vanno nella direzione di alcune nostre richieste” Ed è stato proprio Landini (Cgil), in precedenza il più ‘piccato’, il primo stavolta a mostrarsi fiducioso: “L’incontro ha prodotto alcune prime risposte che vanno nella direzione di alcune nostre richieste. Ora dovremmo vedere concretamente i contenuti del decreto che il Governo ha ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 27 luglio 2022) Oltre che far piacere, istilla in tutti noi ‘grandi speranze’, il fatto di poter cogliere nelle espressioni dei rappresentanti sindacali di Cgil, Cisl e Uil, un po’ di ottimismo, uscendo da un incontro con il. Soprattutto rispetto al precedente, che la ‘Triplice’ liquidò con evidente delusione, visto che il dialogo era stato impostato soprattutto sugli aiuti alle famiglie.: “L’incontro ha prodotto alcune prime risposte che vanno nella direzione di alcune nostre richieste” Ed è stato proprio(Cgil), in precedenza il più ‘piccato’, il primo stavolta a mostrarsi fiducioso: “L’incontro ha prodotto alcune prime risposte che vanno nella direzione di alcune nostre richieste. Ora dovremmo vedere concretamente i contenuti del decreto che ilha ...

Tg3web : Incontro Governo sindacati sul prossimo decreto aiuti. Draghi: 'Cifre non banali, non abbandoneremo lavoratori, pen… - sbonaccini : @chiccotesta @MariottiGiorgio In Emilia-Romagna e a Ravenna, ieri l’altro incontro con tutte le parti sociali (in p… - SlcCgil : RT @cgilnazionale: Confronto governo sindacati. Aumentare salari e pensioni si può - ArcaduAngelo : RT @tempoweb: 'Il #governo non abbandona lavoratori, pensionati e imprese' #draghi rassicura i #sindacati #27luglio #iltempo #iltempoquotid… - andrea_uff : RT @cgilnazionale: Confronto governo sindacati. Aumentare salari e pensioni si può -