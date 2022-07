Giustizia: legali genovesi scioperano il giorno processo Ponte (Di mercoledì 27 luglio 2022) Una giornata di astensione il giorno della ripresa del processo per il crollo del Ponte Morandi, il 12 settembre. Lo ha deciso l'assemblea degli avvocati della Camera penale ligure. La protesta è ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 27 luglio 2022) Una giornata di astensione ildella ripresa delper il crollo delMorandi, il 12 settembre. Lo ha deciso l'assemblea degli avvocati della Camera penale ligure. La protesta è ...

sergiofenizia : RT @MariannaMaior: se fossero confermate,le violazioni indicate dai legali che hanno stilato la diffida, ai presidenti degli ordini dovrebb… - pat7331 : RT @unmagroio: la legalizzazione della #Cannabis, ci saremmo dovuti arrivare da un pezzo e non 'arrivarci per contrarietà' (come invece avv… - Manu98609866 : RT @unmagroio: la legalizzazione della #Cannabis, ci saremmo dovuti arrivare da un pezzo e non 'arrivarci per contrarietà' (come invece avv… - unmagroio : la legalizzazione della #Cannabis, ci saremmo dovuti arrivare da un pezzo e non 'arrivarci per contrarietà' (come i… - alberto_parini : RT @MariannaMaior: se fossero confermate,le violazioni indicate dai legali che hanno stilato la diffida, ai presidenti degli ordini dovrebb… -