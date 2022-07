Giulia Stabile | il disperato appello sui social | È terribile | vi prego fermiamo tutto questo

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 27 luglio 2022) La ballerina vincitrice della ventesima edizione di Amici di Maria de Filippi,, ha rivolto un drammaticosu Instagram affrontando un tema abbastanza delicato e discusso. Ecco di cosa si tratta. La ballerina, fidanzata di Sangiovanni,, è un volto molto amato dal pubblico italiano. In particolare quello di Canale 5, ha imparato a conoscerla tra i banchi del talent show più famoso d'Italia, quando tra una risata e l'altra, ha dimostrato di essere un'artista vera che ha superato molte sfide e paure. Non ha ancora compiuto vent'anni, eppure la si vede da qualche tempo in tv come professionista ad Amici appunto, testimonial per svariati brand e dallo scorso settembre, dietro al bancone di Tu Si Que Vales. Con i suoi colleghi, in particolare Belen Rodriguez, ha ...