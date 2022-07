Giovanni Brusca “socialmente pericoloso”, la misura del Tribunale di Palermo per il boss libero da oltre un anno (Di mercoledì 27 luglio 2022) Poco più di un anno per lui arrivò il fine. Era il 31 maggio e la liberazione di Giovanni Brusca, l’uomo che azionò il telecomando che fece esplodere l’ordigno che provocò la strage di Capaci e ordinò lo strangolamento e lo scioglimento nell’acido del piccolo Giuseppe Di Matteo, innescò una lunga e dolorosa polemica per i famigliari delle vittime. Giovanni Brusca, il boss di San Giuseppe Jato fedelissimo del Capo dei Capi di Cosa nostra, Totò Riina, e successivamente collaboratore di giustizia, resta “socialmente pericoloso”. Una valutazione, come scrive la Repubblica, del questore di Palermo Leopoldo Laricchia, che è stata accolta dalla sezione Misure di prevenzione del Tribunale del capoluogo siciliano. I giudici ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022) Poco più di unper lui arrivò il fine. Era il 31 maggio e la liberazione di, l’uomo che azionò il telecomando che fece esplodere l’ordigno che provocò la strage di Capaci e ordinò lo strangolamento e lo scioglimento nell’acido del piccolo Giuseppe Di Matteo, innescò una lunga e dolorosa polemica per i famigliari delle vittime., ildi San Giuseppe Jato fedelissimo del Capo dei Capi di Cosa nostra, Totò Riina, e successivamente collaboratore di giustizia, resta “”. Una valutazione, come scrive la Repubblica, del questore diLeopoldo Laricchia, che è stata accolta dalla sezione Misure di prevenzione deldel capoluogo siciliano. I giudici ...

