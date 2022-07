Giorgia Soleri si confessa | “Anche io | come molti | ho tentato il suicidio”

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Oramai sono passati più di 5 anni dall’accaduto, era il lontano 2017 quando la nostra influencer, a quanto pare, avrebbe deciso di togliersi la vita. Ringrazia la mamma per averla salvata da una fine molto amara, e soprattutto ringrazia se stessa per essere riuscita a rialzarsi da una situazione di per sé molto difficile, che la costringeva indigente in un letto, apatica e senza stimoli. Una condizione che purtroppo conosciamo, perché ormai, molto, troppo diffusa… La lotta di. Ha combattutouna guerriera per rialzarsi e tornare forte più di prima. Una vera Donna, con la D maiuscola, che ha capito che nelle vita bisogna saper chiedere aiuto quando si ha bisogno, e seppur difficile, accettare di essere fragilitutti noi. Ed è proprio questo sentimento di accettazione che ha accompagnato ...

CatelliRossella : (In)visibili. Giorgia Soleri: 'Endometriosi, un dolore non necessario'. La rubrica su Salute - infoitcultura : Giorgia Soleri, al mare incanta tutti i fan - Nazione_Arezzo : Influencer e modella Giorgia Soleri racconta - GiusTW : @isabellarauti @GiorgiaMeloni I fasci sono allergici alla satira. Giorgia Soleri è una grande artista Giorgia Melon… - vincentdeange15 : La piccola fiammiferaia dei Navigli colpisce ancora! ???? Giorgia Soleri, esperta di tutto lo scibile umano dal 1º b… -

LA NAZIONE

Maneskin, Damiano David ein fuga d'amore: le foto sui social Victoria dei Maneskin in topless: le foto hot che fanno impazzire il web Maneskin, Parigi in delirio: lo show in mezzo al ...Serata conclusiva di Arezzo Moonlight Festival con. Venerdì 29 luglio, in piazza Grande c'è attesa per l'arrivo dell'influencer e modella. Alle ore 21 sulla terrazza di Fraternita la direttrice dell'emittente televisiva Arezzo Tv Greta ... Influencer e modella Giorgia Soleri racconta Victoria De Angelis sempre più hot. È di nuovo star del gossip la bassista dei Maneskin: questa volta a far scalpore però non sono i suoi seni, esposti più ...Nata a Milano nel 1996, Giorgia Soleri è una delle personalità più influenti nel momento. Quello di Giorgia Soleri è uno dei volti già amati dell’ultimo periodo. I fan di Giorgia Soleri non hanno sapu ...