Giorgia Palmas | la foto in bikini è da sturbo

(Di mercoledì 27 luglio 2022), lainè da: troppe meraviglie in una sola, l’ex-velina incanta con la sua bellezza al mare. Periodo davvero d’oro questo per, ex-microfonina di Buona Domenica e velina di Striscia la Notizia; la showgirl originaria di Cagliari, che proprio quest’anno ha compiuto 40 anni, si gode l’amore dei suoi figli e del suo Magnini, con cui è convolata a nozze prima lo scorso anno con rito civile, poi in chiesa lo scorso maggio. Quanta bellezza per l’ex-velina al mare: eccola (: Instagram).Pare che quest’estate sia dunque perfetta per godersi una seconda luna di miele; la, come tante altre vip, si ...

Giorgia_Palmas : Ditemi quanto amate il mare e capiró chi siete ?? - roberto_zaccone : @FratellidItalia Il mio voto è tuo Giorgia Palmas - zazoomblog : Giorgia Palmas estate bollente: corpo perfetto si fermano tutti - #Giorgia #Palmas #estate #bollente: - UnioneSarda : #Sardegna - Melissa Satta e Giorgia Palmas si godono il sole e il mare dell'Isola - Giorgia_Palmas : Buona domenica ?? -

...una delle tante stelle del panorama nostrano che in questi giorni sta deliziando i fan con le foto della sua estate di sole e relax Con lo scatto di un tenero tenero bacio al tramonto...Lungo Costa Rei potremmo incrociare anchecon il marito Filippo Magnini. Sempre nell'isola pare arriverà nei prossimi giorni Elisabetta Canalis, al momento in bikini a Ibiza. Dove ... Giorgia Palmas e Filippo Magnini come in una favola, baci e amore in vacanza con le figlie Giorgia Palmas si sta godendo le vacanze e una delle sue foto, pubblicate su Instagram, ha messo in mostra la sua immensa bellezza.Vacanze a casa per le showgirl, conduttrici e modelle, nonché ex Veline di Striscia, sarde Melissa Satta e Giorgia Palmas . La prima, dopo qualche giorno a Saint Tropez, è sbarcata nell’Isola per gode ...