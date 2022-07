Gioco legale, con le nuove norme occupazione a rischio (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il settore del gambling, ovvero quello del Gioco d’azzardo pubblico e legale, si trova davanti a un bivio. Virtuoso e stabile anche durante i mesi, terribili, della pandemia da Covid 19 adesso, per continuare a crescere, deve aggiornare le norme, porre il suo assetto normativo al passo con i tempi. Per il bene degli utenti e dei giocatori, ovviamente, ma soprattutto dei suoi lavoratori. Lo sanno bene nel Lazio, dove a fine giugno è scattata la protesta degli operatori del Gioco pubblico. In vista, infatti, ci potrebbe essere un maxi licenziamento dai numeri sconvolgenti. Oltre 12 mila lavoratori, infatti, rischiano il posto: 8 mila nella capitale, 1.600 a Latina, 1.500 a Frosinone, 800 a Viterbo e 400 a Rieti. Il motivo? La legge regionale numero 5 del 2013, che rischia di mettere per strada tantissimi ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il settore del gambling, ovvero quello deld’azzardo pubblico e, si trova davanti a un bivio. Virtuoso e stabile anche durante i mesi, terribili, della pandemia da Covid 19 adesso, per continuare a crescere, deve aggiornare le, porre il suo assetto normativo al passo con i tempi. Per il bene degli utenti e dei giocatori, ovviamente, ma soprattutto dei suoi lavoratori. Lo sanno bene nel Lazio, dove a fine giugno è scattata la protesta degli operatori delpubblico. In vista, infatti, ci potrebbe essere un maxi licenziamento dai numeri sconvolgenti. Oltre 12 mila lavoratori, infatti, rischiano il posto: 8 mila nella capitale, 1.600 a Latina, 1.500 a Frosinone, 800 a Viterbo e 400 a Rieti. Il motivo? La legge regionale numero 5 del 2013, che rischia di mettere per strada tantissimi ...

